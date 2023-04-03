В Ленобласти горнолыжный курорт дорабатывает последние дни из-за наступления весенней погоды

В Ленинградской области горнолыжные курорты постепенно готовятся к закрытию после сообщений синоптиков о том, что в апреле все-таки придет весенняя погода. Все желающие смогут прокатиться на лыжах как минимум до 5 апреля.

Курорт «Охта парк» в поселке Мистолово будет открыт в течение ближайших трех дней — минимум до 5 апреля. После этого руководство будет принимать решение по погоде. Тем, кто хочет прокатиться на выходных, нужно заранее уточнить о наличии такой возможности. В пресс-службе курорта заявили, что все будет зависеть от снега, но вероятность невысока. Об этом сообщает МК в Ленобласти.

Кроме того, в Приозерском районе горнолыжный сезон планируют закончить 9 апреля. Однако если погода станет благоприятной для лыж, то там намерены продолжить работу. В компании заявили, что сейчас снега много, но синоптики радуют нас теплыми днями в конце недели.