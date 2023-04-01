Второй месяц весны в Петербурге, зависшем на периферии циклона, начинается со снегопадов

С началом второго месяца календарной весны в Культурной столице снегопады продолжаются, кроме того, на дорогах сохраняется опасная гололедица.

В своих социальных сетях ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 1 апреля Петербург завис на северо-восточной периферии циклона, из-за чего над регионом снова соберутся облака, пройдет мокрый снег. Специалист предупредил, что дороги до сих пор остаются очень скользкими.

В течение дня столбики термометра не поднимутся выше 0 и +2 градусов. По области самым минимальным значением может стать -1, а максимальным - около +4 градусов.

При этом в субботу ожидается северо-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 2 апреля, по словам Леуса, снова пройдет небольшой снег, а ночью ударят заморозки. Однако днем воздух снова прогреется до +1 и+3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик подсчитал количество снега, который выпал к концу марта в Петербурге. Оказалось, что на утро 30 числа высота снежного покрова после двух дней снегопадов составила 18-21 сантиметр.