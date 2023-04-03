В Петербурге в начале новой рабочей недели пойдет снег и возможна гололедица

В Санкт-Петербурге сохраняется не самая весенняя погода. Под влиянием атмосферного фронта в регионе ожидается облачная погода и осадки в виде снега и мокрого снега.

В понедельник, 3 апреля, в Северной столице продолжается зима, несмотря на начало второго весеннего месяца. Погода сформируется под влиянием атмосферного фронта. В городе ожидается облачная погода и осадки в виде снега, местами возможна гололедица. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +2 градусов. Ветер северо-восточный подует со скоростью до 10 метров в секунду.

Кроме того, по его словам, 4 апреля характер погоды изменится мало, возможно потепление до +3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в начале апреля сохранилось необычное для этого периода количество снега. Так, на центральной метеостанции Северной столицы высота сугробов составила 20 сантиметров.