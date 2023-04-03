  • 3 Апрель 2023
USD 01.04.2023 77.3233 +0.2370
USD ММВБ 15:38 78.5096  
EUR 01.04.2023 84.1116 +0.3477
EUR ММВБ 15:38 85.3369  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге в начале новой рабочей недели пойдет снег и возможна гололедица

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Санкт-Петербурге сохраняется не самая весенняя погода. Под влиянием атмосферного фронта в регионе ожидается облачная погода и осадки в виде снега и мокрого снега.

В понедельник, 3 апреля, в Северной столице продолжается зима, несмотря на начало второго весеннего месяца. Погода сформируется под влиянием атмосферного фронта. В городе ожидается облачная погода и осадки в виде снега, местами возможна гололедица. Об этом в своем телеграм-канале сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус.

Эксперт отметил, что температура воздуха поднимется до +2 градусов. Ветер северо-восточный подует со скоростью до 10 метров в секунду.

Кроме того, по его словам, 4 апреля характер погоды изменится мало, возможно потепление до +3 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в начале апреля сохранилось необычное для этого периода количество снега. Так, на центральной метеостанции Северной столицы высота сугробов составила 20 сантиметров.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram