В Петербурге заметили несколько птиц, занесенных в красную книгу

Антон Кубышкин заметил в Петербурге четыре вида птиц, которые занесены в красную книгу. Фотографии птиц Кубышкин опубликовал в группе «Птицы СПб и России» в соцсети «ВКонтакте».

В Выборгском районе Петербурга фотограф обнаружил красношейных поганок. В Приморском районе им была замечена обыкновенная пустельга. Третья редка птица – шилохвость – была примечена Кубышкиным в Калининском районе города.

На следующий день, 29 апреля, фотограф опубликовал снимки еще одного редкого вида птиц – малых (тундровых) птиц, которые выбрали местом своего обитания Финский залив.