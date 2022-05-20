30 лосей и 22 кабана насчитали в Петербурге

На территории Петербурга увеличилась численность диких животных. Как сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, численность лосей достигла 30 особей, а кабанов — 22 особей.

Занесенных в региональную Красную книгу зайцев-русаков стало вдвое больше — 26 особей. В результате резкого увеличения популяции этих животных заметили даже в центре города. Недавно специалистам комитета по природопользованию пришлось перемещать в более подходящую среду русака, который провел несколько дней в Летнем саду.

В Петербурге также увеличилась численность редких и исчезающих птиц. В городе насчитали 15 тетеревов и 10 рябчиков. В прошлом году орнитологи заметили только одну и четырех особей данных видов соответственно. Среди других встречающихся на территории Петербурга животных есть косули, лисицы, куницы, горностаи, зайцы-беляки, ласки и енотовидные собаки.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что лося из Павловского парка выпустили в лес.