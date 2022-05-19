Пойманного в Павловском парке лося выпустили в лесу

Потерявшегося годовалого самца лося заметили в Павловском парке. Он не мог сам вернуться в лес, в этом ему помогли экологи. Об этом сообщает в телеграм-канале комитета по природопользованию Петербурга.

Со временем животное даже в какой-то степени привыкло к людям и не спешило возвращаться в лес. Лось успел обосноваться в парке. В ведомство поступило звонок от горожанина, после чего экологи отправились на помощь к потерявшемуся лосю. Его нахождение там было опасно как для животного, так и для местных жителей.

Специалисты вернули сохатого в лес и даже надели на него специальный ошейник. С помощью него можно будет отслеживать местоположение. Такая мера поможет в исследовании миграции диких лосей.