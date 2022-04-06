В Курортном районе краснокнижных уток содержали в зоопарке без документов

Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора нашли нарушение в зоопарке Зеленогорского парка культуры и отдыха. У редких уток мандаринок Aix galericulata, занесенных в Красную книгу, не оказалось необходимых документов.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, собственник показал инспекторам договор купли-продажи уток. Птицы окольцованы и состоят на ветеринарном учете. Но у собственника нет разрешения на содержание редкого вида. Оформлением документа занимается Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

Протокол об административном правонарушении составлен в отношении нарушителя. Однако птиц изымать не стали — они останутся у владельца до судебного решения.