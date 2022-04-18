Краснокнижные ремезы вьют гнездо в Красносельском районе Петербурга

В Петербурге заметили ремезов — птиц, вокруг глаз которых есть «черная маска». О встрече с занесенными в Красную книгу Ленинградской области и Санкт-Петербурга птицами рассказал орнитолог-любитель в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

Редкие птицы заняты строительством гнезда, которое пока напоминает лукошко. Когда они закончат работу, новое жилище будет больше похоже на варежку.

Фотограф отметил, что гнездо очень чистое, хотя для его строительства ремезы используют прошлогодние материалы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург вернулись занесенные в Красную книгу выпи.