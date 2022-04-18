  • 18 Апрель 2022
USD 16.04.2022 80.0437 -1.2443
USD ММВБ 16:19 79.3461  
EUR 16.04.2022 87.0715 -0.9309
EUR ММВБ 16:19 82.5293  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Краснокнижные ремезы вьют гнездо в Красносельском районе Петербурга

Автор:


© Фото: скриншот из сообщества "Птицы СПб и России"

Темы дня

Пара редких птиц вьет гнездо в форме варежки.

В Петербурге заметили ремезов — птиц, вокруг глаз которых есть «черная маска». О встрече с занесенными в Красную книгу Ленинградской области и Санкт-Петербурга птицами рассказал орнитолог-любитель в сообществе «Птицы СПб и России» в социальной сети «ВКонтакте».

Редкие птицы заняты строительством гнезда, которое пока напоминает лукошко. Когда они закончат работу, новое жилище будет больше похоже на варежку.

Фотограф отметил, что гнездо очень чистое, хотя для его строительства ремезы используют прошлогодние материалы.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что в Петербург вернулись занесенные в Красную книгу выпи.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Экология

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    14.04.22
    Преимущества гидродинамической очистки канализационной системы
    05.04.22
    20 апреля в Санкт-Петербурге состоится конференция «Легализация параллельного импорта. Последствия для отраслей»
    31.03.22
    ЛОЭСК напоминает о мерах безопасности в период весеннего паводка
    29.03.22
    В Петербурге пройдет онлайн-эфир «Умный город: технологии будущего»
    28.03.22
    Что представляет собой квантифероновый тест и для чего он необходим
    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram