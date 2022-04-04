В Петербург начали возвращаться краснокнижные выпи

В Петербург после долгой зимовки вернулись большие выпи. Эти птицы были внесены в Красную книгу.

Фотографиями редких пернатых поделился фотограф Антон Кубышкин в своих социальных сетях. В начале апреля птицы вернулись в регион и уже попали в объетив заинтересованных в фотоохоте на редкие виды. Автор публикации отметил, что на своем пути ему удалось встретить три разных особи. Птицы отдают предпочтение участкам водоемов, где уже нет льда. Сейчас для выпей самое время для строительства гнезда и выведения потомства.

Напомним, что большая выпь внесена в Красную книгу Петербурга и Ленинградской области. Эти птицы обитают в разных частях России, а на время зимы улетают в Африку или на юго-восток Евразии.