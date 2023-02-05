Рядом с домом на Королева петербуржцы заметили краснокнижную сову, просидевшую на ветке целый день

В субботу днем, четвертого февраля, жители Санкт-Петербурга заметили на ветке одного из деревьев по проспекту Королева редкую сову, похожую на ту, что приносит письма из Хогвартса. Выяснилось, что птица просидела рядом с многоквартирным домом на протяжении всего дня.

Первой сову заметила читательница одного из СМИ, которая уточнила, что днем четвертого февраля гостья сделала привал на ветке дерева у дома 30, корпус один по проспекту Королева в Приморском районе. Позже, уже вечером, на место приехал фотограф Антон Кубышкин, который решил попытать удачу и все-таки застать пернатую. Как оказалось, птица сидела на ветке на протяжении всего дня и улетать вовсе не собиралась.

Снимки гостьи появились в группе "ВКонтакте" "Птицы СПб и России". Отмечается, что замеченная сова - это бородатая неясыть, занесенная в Красную книгу Петербурга и Ленинградской области. Пользователи предположили, что сова в Северной столице пролетом, а на ветке решила немного отдохнуть.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Ленинградском зоопарке сотрудники подтвердили смерть двух сурков Ижорика и Августины. Они дожили до старости и скончались от инсульта.