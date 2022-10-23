Петербуржцы выстрелили белощекую казарку на реке Глухарка

В Приморском районе Петербурга горожане заметили белощекую казарку, которая скорее всего отстала от своей стаи и устроила в Северной столице привал.

В Приморском районе на реке Глухарка местные жители заметили необычную гостью — белощёкую казарку. Скорее всего птица отстала во время перелёта от стаи и решила отдохнуть. Об этом рассказал биолог Павел Глазков в в группе «Каждой твари по паре / Павел Глазков» в социальной сети «ВКонтакте».

Глазков также рассказал, что до 1970-х годов прошлого столетия белощекая казарка относилась к редким видам. На данный момент численность ее выросла и она была исключена из Красной книги России.

Белощекие казарки являются отдельной группой гусей с оперением преимущественно белого и черного цвета.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что белолобого гуся петербуржцы встретили в парке героев-пожарных.