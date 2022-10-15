Петербуржцы заметили дикого гуся в парке героев-пожарных

В парке героев-пожарных горожане встретили редкую птицу — белолобого гуся.

Как рассказал в группе «Каждой твари по паре» в социальной сети «ВКонтакте» биолог Павел Глазков, неизвестно почему гусь выбрал в качестве места для отдыха именно этот парк. Гусь, видимо, не разу в жизни не общался с людьми, так как он совершенно не боится прохожих. Глазков попросил местных собачников быть осторожнее, так как собаки могут вспугнуть пернатого.

Также биолог сказал, что причина того, что в Петербурге время от времени можно встретить редких птиц заключается в том, что через город проходит крупнейший в Европе Беломоро-Балтийский миграционный путь птиц.

“Вечереет – и из соображений безопасности гусь перебирается на воду. Остается надеяться, что в нашем городе он отдохнет, пополнит свои жировые запасы и успешно доберется до места зимовки – Западной Европы”, – пишет Глазков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Павел Глазков назвал причину скопления чибисов возле КАДа.