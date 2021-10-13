На севере Петербурга заметили диких птиц

На озере Сестрорецкий разлив заметили диких гусей на отдыхе. Отмечается, что это молодые белолобые гуси. Белое пятно на лбу у них появится только по весне. Птицы по какой-то причине отбились от своей стаи. Поэтому они решили сделать «перевал» в Сестрорецке. Гуси активно едят траву, пополняя свои жировые запасы. В свободное время они чистят свои перья.

Биолог Павел Глазков поделился своим мнением.

«Время от времени гуси разминают крылья. Это напоминает занятия йогой. Удивительно, что дикие птицы не боятся людей и не понимают, что мы можем представлять для них большую опасность», – рассказал Павел Глазков.