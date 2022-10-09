Петербуржцы на КАД заметили чибисов

Петербуржцы, проезжающие вдоль КАДа, заметили необычное явление. На обочине стояла толпа громкоголосых пигалиц.

Другое название у птиц – чибисы. Они становятся очень громкими во время полета, а также обладают черно-белым оперением. Об этом сообщает биолог Павел Глазков в группе “Каждой твари по паре” в социальной сети “ВКонтаке.

Глазков отметил, что громкоголосые птицы находятся в процессе осенней миграции. В город на Неве они прилетели с Севера. Дальше они возьмут курс на Францию или Италию, где и переждут холодные времена.

Биолог рассказал, что часть птиц – местные, которые продолжают свой род в черте города.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в первые выходные второго осеннего месяца состоится традиционный ежегодный Евразийский учёт птиц. Целями учета являются мониторинг птиц в ходе осенней миграции