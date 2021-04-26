К выходным дождливая погода сменится теплым майским солнцем

В Петербурге к выходным изменится погода на теплую и весеннюю. Однако до пятницы в городе останется дождливая погода и низкая температура. Смену циклону прогнозирует главный специалист города Александр Колесов.

Согласно прогнозу, с понедельника по среду в городе ожидаются дожди и температура воздуха от +5 до +7 градусов. На данный момент Петербург находится под влиянием циклон «Зохан». Местами ожидаются осадки в виде мокрого снега.

Ситуация изменится в лучшую сторону к выходным, когда циклон уйдет и воздух прогреется свыше 10 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о дожде в понедельник, 26 апреля.