Рабочая неделя начнется для петербуржцев с дождя и мокрого снега

В Петербурге продолжается невесенняя погода. Новая неделя начинается с осадков в виде мокрого снега с дождем и пониженного атмосферного давления. Об этом сообщает Михаил Леус, главный синоптик центра погоды «Фобос».

Согласно прогнозу, в Петербурге 26 апреля, в понедельник, воздух прогреется лишь до +5…+7 градусов. При этом ожидается северный ветер со скоростью 4-9 м/с. На погоду в городе влияет западная часть циклона. Поэтому температурные показатели продолжают оставаться ниже нормы.

Неделя начнется также с пониженного давления, которое составит 755 мм. рт. ст.