В Ленобласти 20 июня потеплеет, но продолжат идти дожди

В Ленинградской области в первый рабочий день новой недели, 20 июня, будет облачная с прояснениями погода, а местами будет идти кратковременный дождь. Об этом сообщается в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В понедельник днем ветер будет западным и не превысит десяти метров в секунду. Ночью температура воздуха составит до плюс 12 градусов, а днем может достигнуть 19 градусов тепла. Атмосферное давление ночью повысится, а днем существенно не изменится.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге прошел сильный град. Крупные горошины около 15 минут били по головам местных жителей. О крупных граде отчитались жители Красносельского, Кировского, Василеостровского, Центрального и Петроградского района.