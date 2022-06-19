В Петербурге прошел сильный град

В некоторых районах Петербурга прошел сильный град. Крупные горошины около 15 минут били по головам местных жителей.
Местные жители опубликовали снимки аномального погодного явления в социальных сетях. Больше всего неожиданный град расстроил владельцев автомобилей.
"На Ветеранов град, ливень и гром", - рассказывают пользователи. Кого-то непогода даже разбудила.
О крупных горошинах отчитались жители Красносельского, Кировского, Василеостровского, Центрального и Петроградского района.
Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что в Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды в воскресенье, 19 июня. В Петербурге с 10 часов до 20 часов установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 м/с.