В Петербурге объявили «желтый» уровень опасности из-за погоды

В Санкт-Петербурге из-за сильного ветра порывами до 15 м/с установлен «желтый» уровень опасности из-за погодных условий.
В субботу, 18 июня, в Петербурге с 10 часов 19 июня до 20 часов 19 июня установлен «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра порывами до 15 м/с.
Как сообщает пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга, «желтый» — это второй уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.
При сильном ветре следует проявлять осторожность водителям или вообще отказаться от использования автотранспорта из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также следует проявлять аккуратность при выходе на улицу.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, синоптик Колесов посоветовал петербуржцам правильно планировать выходные, поскольку погода принесет очередные сюрпризы.