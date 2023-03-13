  • 13 Март 2023
USD 11.03.2023 75.9406 +0.0378
USD ММВБ 09:37 75.9022  
EUR 11.03.2023 80.4009 +0.2637
EUR ММВБ 09:37 80.3605  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Из-за взявших паузу циклонов в Петербурге ожидается резкое потепление

Автор:


© Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Темы дня

В Северной столице циклоны резко взяли паузу, пообещав при этом прекращение снега и потепление. Уже во вторник столбики термометра могут достичь 7 градусов тепла.

В понедельник, 13 марта, все еще прохладно, однако на территорию региона начинают возвращаться плюсовые температуры. Так, согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, которым он поделился в социальных сетях, 13 марта синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Так, при переменной облачности обойдётся без осадков, а солнечные лучи днем смогут компенсировать ночные потери тепла.

В течение дня воздух прогреется от -1 до +1 градуса, по области показатели будут меняться от -3 до +2 градусов. При этом будет дуть западный ветер, переходящий на юго-восточный и достигающий 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 752 мм рт. ст.

Во вторник, 14 марта, по словам Леуса, ожидается новая волна тепла, но встретятся и осадки в виде дождей. Температура воздуха может достичь от +5 до +7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге за сутки сугробы выросли до 32 сантиметров, побив все зимние показатели. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram