Из-за взявших паузу циклонов в Петербурге ожидается резкое потепление

В Северной столице циклоны резко взяли паузу, пообещав при этом прекращение снега и потепление. Уже во вторник столбики термометра могут достичь 7 градусов тепла.

В понедельник, 13 марта, все еще прохладно, однако на территорию региона начинают возвращаться плюсовые температуры. Так, согласно прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, которым он поделился в социальных сетях, 13 марта синоптическая ситуация в атмосфере над городом будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Так, при переменной облачности обойдётся без осадков, а солнечные лучи днем смогут компенсировать ночные потери тепла.

В течение дня воздух прогреется от -1 до +1 градуса, по области показатели будут меняться от -3 до +2 градусов. При этом будет дуть западный ветер, переходящий на юго-восточный и достигающий 4-9 м/с. Атмосферное давление вырастет и составит 752 мм рт. ст.

Во вторник, 14 марта, по словам Леуса, ожидается новая волна тепла, но встретятся и осадки в виде дождей. Температура воздуха может достичь от +5 до +7 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге за сутки сугробы выросли до 32 сантиметров, побив все зимние показатели.