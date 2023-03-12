В Петербурге весенние сугробы за сутки обновили зимние рекорды

В Санкт-Петербурге весной обновился зимней рекорд по количеству появившегося на улицах снега. За сутки высота сугробов достигла 32 сантиметров.

На протяжении последних 24 часов Северную столицу продолжало засыпать снегом, и, как итог, дополнительно нападало 10 мм осадков, что составляет 29% от месячной нормы. Сугробы при этом выросли еще на 6 сантиметров. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Таким образом, весной высота снежного покрова Петербурге достигла 32 сантиметров, что стало самым высоким показателем с начала холодного сезона и побило все показатели зимы. Леус заметил, что в декабре максимальная высота снежного покрова на территории города составляла 19 сантиметров, в январе - уже 12 сантиметров, а в феврале - 16 сантиметров. Таким образом, весной сугробы практически в два раза превысили зимние.

До сегодняшнего дня максимум снега в марте составлял 29 сантиметров. Такие показатели были зафиксированы 9 числа.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге продолжает дейстоввать "желтый" уровень погодной опасности из-за сильного снега. Такая ситуация будет наблюдаться до обеда 13 марта.