"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге до обеда понедельника

На территории Санкт-Петербурга до 13 марта продлевается действие "желтого" уровня погодной опасности из-за сильного снегопада.

В пресс-службе Смольного петербуржцев предупредили, что повышенный уровень погодной опасности на территории региона будет действовать до 13 часов понедельника. Северную столицу уже несколько дней подряд активно засыпает снегом, такая же ситуация, согласно данным Росгидрометцентра, сохранится и 12 марта.

Кроме того на дорогах города повсеместно встречается обледенение, поэтому местным жителям и гостям Петербурга необходимо соблюдать крайнюю осторожность при выходе из помещения.

Напомним, что "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Изначально его ввели с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта, однако позже продлили еще на день.

Правительство города обратилось к водителям с просьбой воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Северная столица 12 марта находится в тылу циклона, поэтому на территории региона снова подпортятся погодные условия. Так, город занесет снегом, разбушуется достаточно сильный ветер.