  • 12 Март 2023
USD 11.03.2023 75.9406 +0.0378
USD ММВБ 00:05 75.9107  
EUR 11.03.2023 80.4009 +0.2637
EUR ММВБ 00:05 80.1471  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

"Желтый" уровень погодной опасности будет действовать в Петербурге до обеда понедельника

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

На территории Санкт-Петербурга до 13 марта продлевается действие "желтого" уровня погодной опасности из-за сильного снегопада.

В пресс-службе Смольного петербуржцев предупредили, что повышенный уровень погодной опасности на территории региона будет действовать до 13 часов понедельника. Северную столицу уже несколько дней подряд активно засыпает снегом, такая же ситуация, согласно данным  Росгидрометцентра, сохранится и 12 марта.

Кроме того на дорогах города повсеместно встречается обледенение, поэтому местным жителям и гостям Петербурга необходимо соблюдать крайнюю осторожность при выходе из помещения. 

Напомним, что "желтый" уровень означает потенциально опасную погоду. Изначально его ввели с 17 часов 11 марта до 8 часов 12 марта, однако позже продлили еще на день. 

Правительство города обратилось к водителям с просьбой воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Северная столица 12 марта находится в тылу циклона, поэтому на территории региона снова подпортятся погодные условия. Так, город занесет снегом, разбушуется достаточно сильный ветер.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram