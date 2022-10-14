Главный синоптик Петербурга пообещал ухудшение погоды к воскресенью

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные.

В своем Телеграм-канале Колесов рассказал, что 15 и 16 октября температурные показатели будут одинаковыми, от +10 до +12, но несмотря на это синоптик отметил, что в субботу погода будет более благоприятная.

Осадков в субботу много быть не должно. Ветер будет только усиливаться. А в воскресенье Северная столица встретится с новым циклоном, который придет с запада и принесет с собой дожди и усиление ветра.

Далее, с воскресенья на понедельник погода станет еще более неблагоприятной. По словам Колесова атмосферный фронт принесет дожди, а ветер усилится еще больше и в порывах будет достигать до 15-20 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 14 октября в Петербург придет очередной циклонический вихрь, в связи с чем в городе могут быть небольшие дожди.