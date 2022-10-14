В Петербурге ожидается пасмурная погода с дождем

Петербург ожидает очередной циклонический вихрь, который будет надвигаться на город с запада. В связи с этим в Северной столице погода будет преимущественно облачной с небольшими дождями.

Как рассказал ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус в своем телеграм-канале на пятницу, 14 октября, в Санкт-Петербурге воздух прогреется от +11 до +13 градусов. По Ленинградской области от +9 до +14 градусов. Ветер южный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В субботу, 15 октября, погода мало изменится, также ожидаются небольшие дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру рассказывал, что 13 октября город на Неве был под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося с юга. В городе была переменная облачность и без осадков.