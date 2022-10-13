Температура воздуха в Петербурге поднимется до +11

Петербург в четверг, 13 октября, окажется под влиянием гребня антициклона, вытянувшегося с юга. В городе ожидается переменная облачность.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, жители и гости Северной столицы смогут выйти на прогулку без зонтов, ведь 13 октября обойдется без осадков.

Синоптик рассказал, что условия погоды в городе на Неве сформирует гребень антициклона, вытянувшийся с юга. В регионе ожидается переменная облачность без осадков.

Температура воздуха поднимется от 9 до 11 градусов тепла. Юго-западный ветер подует со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление особо не изменится и составит 766 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург в среду, 12 октября, окажется под влиянием периферии циклона с центром в акватории Баренцева моря. Он принесет в город облачную погоду с прояснениями.