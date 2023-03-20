В понедельник дожди посетят Петербург только с приходом ночи

В Санкт-Петербурге рабочая неделя началась с натекания облачности и тепла, только к ночи на территорию региона вернутся осадки в виде дождя.

В своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус рассказал, что 20 марта, в понедельник, синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет определена влиянием и приближением фронтального раздела с запада. В связи с этим существенных осадков не предвидится, будет облачно с просянениями.

Воздух в течение дня может прогреться до +9 градусов, местами по области показатели могут достичь и всех 10 градусов тепла. При этом придет юго-западный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление упадет, составив 756 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью, по прогнозу синоптика, пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег, а днем осадки со временем прекратятся. Температура при этом достигнет +4 и +6 градусов тепла.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что 19 марта на территории Северной столицы также наблюдались небольшие дожди.