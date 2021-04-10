Петербуржцам обещают тепло к выходным

В Петербурге теплая погода ожидается лишь к концу недели, однако она не задержится надолго. Соответствующий прогноз дал петербуржцам главный синоптик города Александр Колесов.

По мнению синоптика, потепление наступит лишь на выходные. Воздух прогреется до 10 градусов тепла, однако столбик термометра не долго продержится в таком положении. Дело в том, что на температуру в городе влияет циклон, поэтому на следующей неделе в Северную столицу вернется холод, а температура опустится ниже 10 градусов.

При этом, в понедельник, 12 апреля, температура в Петербурге резко поднимется и достигнет 17 градусов тепла.