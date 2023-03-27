Синоптик Шувалов рассказал, сколько в Петербурге продержится мокрый снег и температурные перепады

Погода в Петербурге снова пошла по неожиданному пути: после потепления, Северная столица столкнулась с похолоданием и осадками в виде снега. Синоптик Аленсандр Шувалов дал прогноз на ближайшие дни.

В беседе с “МК в Питере”, Шувалов рассказал, что уже в ночь с 27 на 28 на город за счет южного циклона обрушаться обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. До конца недели будут наблюдать температурные качели. Температура воздуха будет “прыгать” от -5 до +5 градусов.

Также синоптик рассказал, что после наступит небольшой перерыв. А потом другой циклон принесет в город Петра еще одну порцию осадков. И такая погода, по словам специалиста, продлиться примерно до 5 апреля.