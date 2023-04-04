Петербуржцев не стали обнадеживать жаркой погодой в апреле

Жителям Петербурга напомнили, что апрель прошлого года не был особенно жарким. Такая же ситуация будет наблюдаться и в этот раз.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что в апреле 2022 года снег шел вплоть до 7 числа, правда, температуры воздуха были несколько выше, примерно на 1-3 градуса. Этот апрель тоже не будет слишком жарким.

Так, средняя температура воздуха по итогам месяца может зависнуть в промежутке от +4,5 до +5,2 градусов, уверен Леус. Такие показатели около нормы в +5,2 градусов или немного ее ниже. Самой холодной станут первая и третья декады, а вот во второй будет немного теплее положенного.

Также в апреле, по прогнозу специалиста, ожидается много осадков. К концу месяца может нападать от 42 до 52 мм осадков при норме апреля в 37 мм.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Михаил Леус анонсировал долгожданное потепление в Петербурге и прекращение снега. По словам специалиста, 4 апреля может стать последним днем затянувшегося февраля 2023 года.