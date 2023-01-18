В Петербурге ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя

В Петербурге продолжается оттепель. На среду, 18 января, погодные условия будут формироваться за счет циклонического вихря, который приближается к городу с запада. Он обеспечит облачную погоду с осадками в виде мокрого снега и дождя.

Как сообщил ведущий специалист центра “Фобос” Михаил Леус, в этот день температура вновь окажется плюсовой. Так, в Северной столице потеплеет до +1...+3 градусов. По Ленобласти температура воздуха составит -1...+4 градуса.

Ветер при этом ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг на Крещение в Петербурге ожидаются дожди и потепление до +2...+4 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что главный синоптик города Александр Колесов подробно рассказывал о погодном прогнозе на Крещение.