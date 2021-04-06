За минувшую ночь в Петербурге выпало 15% от нормы осадков

В Петербурге продолжает таять снег, однако за минувшую ночь в городе выпало 15% осадочной нормы апреля. Новые осадки возможны в течение всего дня. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий метеоролог центра «Фобос».

На погоду во вторник, 6 апреля, в Северной столице влияет тыловая часть холодного циклона, центр которого находится в Скандинавии. Днем ожидается температура от +4 до +6 градусов. Атмосферно давление понизится до 745 мм.рт.ст.

Примечательно, что ночью выпало 5-6 миллиметров снега, что составляет 15% месячной нормы.