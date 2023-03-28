Колесов рассказал, когда и где петербуржцам ждать дождя со снегом 28 марта

Во вторник, 28 марта, на территории Санкт-Петербурга снова ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Специалист рассказал, когда и где их ждать в течение дня.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что 28 марта атмосферный фронт с осадками медленно приближается к городу с юга. Предполагается, что первый снег дойдет до Северной столицы примерно к обеду. Тем не менее, больше всего осадков ожидается к вечеру и ночью.

Специалист уточнил, что атмосферный фронт смещается немного восточнее, поэтому в городе осадки будут в основном в виде снега и мокрого снега. При этом вероятность дождя сегодня маленькая, если он и пройдет, то в восточных районах города.

В разных частях Ленобласти образуется абсолютно противоположенная погода. Так, на западе области получится настоящая зима со снегом и температурами в 0 градусов. На востоке будет наблюдаться весна с дождями и от +2 до +7 градусов. Однако, по словам Колесова, 29 марта и на восток области придет зима со снегом.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что Михаил Леус предупредил петербуржцев о скользких дорогах, которые 28 марта до обеда будут наблюдаться в городе.