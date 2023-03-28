Синоптик Леус предупредил петербуржцев о скользких дорогах в первой половине дня 28 марта

Во вторник Санкт-Петербург снова накроет снегом, а температура воздуха будет ниже климатической нормы. Горожан предупредили об очень скользких дорогах в первой половине дня.

Так, 28 марта на погоду Северной столицы повлияет северная периферия циклона, центр которого в середине дня окажется над Украиной. Именно поэтому небо в Петербурге будет затянуто плотными облаками, в течение дня пройдет снег, местами превращающийся в дождь. Об этом в социальных сетях рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в первой половине дня ожидается гололедица. Температура воздуха при этом будет на немного ниже климатической нормы, - столбики термометра могут достичь максимум +1 и +3 градусов, а по области отметки могут поменяться от -1 до +4 градусов. Кроме того, ожидается северный ветер со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление почти не изменится и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Завтра, по словам Леуса, снова будет гололедица и около 0 градусов.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербуржцам рассказали, сколько на территории Северной столицы будет идти снег и продержутся температурные перепады.