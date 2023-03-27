Колесов предупредил петербуржцев о перепадах температуры и осадках в течении недели

В Петербург снова пришла зима со снегом и похолоданием. Однако к середине недели погода вновь начнет меняться, а температура поползет вверх.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, погода в течение всей недели будет неустойчивой. Если в понедельник, 27 марта, наблюдается похолодание и снег, то далее ситуация изменится в обратную сторону.

Во вторник и в среду приход южного циклона обеспечит перепады температуры воздуха от слабого минуса к +3...+5 градусам, а потом снова уйдет к минусу. Также при прохождении циклона ожидается усиление ветра до 8-13 метров в секунду.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в городе на Неве 27 марта температура воздуха составит от 0 до +2 градусов, а также пройдет мокрый снег.