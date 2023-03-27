Холодная часть циклона вернет в Петербург зимнюю погоду со снегом и похолоданиями

В Петербург решила вернуться зима. Понижение температуры в начале новой рабочей недели будет сопровождаться мокрым снегом, а также возможна местами гололедица.

В понедельник, 27 марта, на погодные условия в городе на Неве окажет свое влияние холодная часть циклона, благодаря которому ожидается облачность, а также осадки в виде снега и мокрого снега. Местами может образовываться гололедица. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха составит от 0 до +2 градусов. Ветер северо-восточный от 5 до 10 метров. Атмосферное давление будет расти и составит 751 мм ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, 28 марта, также ожидается снег и мокрый снег, переходящий в дожди.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что из-за мокрого снега в городе ввели "желтый" уровень погодной опасности с 26 по 27 марта включительно.