Петербуржцев 3 апреля ждет пониженное атмосферное давление

В Петербурге выходные начнутся с теплой погоды, однако на прогноз повлияет тыловая часть уходящего циклона, которая принесла холодные воздушные массы. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий сотрудник центра «Фобос».

Согласно прогнозу центра, 3 апреля, в субботу, в городе ожидается температура от +5 до +7 градусов. Атмосферное давление при этом понизится ниже нормы и составит 757 миллиметров ртутного столба.

Кроме того, ощущение тепла испортит северо-западный ветер, скорость которого достигнет 3-8 метров в секунду. В целом погода будет облачной, а также ожидаются небольшие и кратковременные осадки в виде дождя с мокрым снегом.