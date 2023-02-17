  • 18 Февраль 2023
USD 18.02.2023 74.7588 -0.0050
USD ММВБ 00:05 74.8333  
EUR 18.02.2023 79.6104 -0.3660
EUR ММВБ 00:05 80.0844  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Небольшой морозец и снег придут в Северную столицу 17 февраля

Автор:


© Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Темы дня

В пятницу, 17 февраля, в некоторых районах города петербуржцев подкараулит небольшая метель. Кроме того, на территорию региона вернулся легкий мороз. 

По Северной столицы в пятницу будет перемещаться очередной атмосферный фронт, который связан с выходящим на запад Скандинавии циклоном. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, из-за этого в Петербурге снова будет облачно. Горожанам стоит ожидать осадков в виде снега, а также небольшой метели.

На дорогах и тротуарах сохраняется гололедица. Столбик термометра в течение дня будет меняться от -1 до -3 градусов, при этом по области минимальное значение, которое может наблюдаться - это -6 градусов.

Помимо мороза в Петербурге 17 февраля будет ветрено, - порывы юго-восточных масс могут достичь 5-10 м/с.  Атмосферное давление при этом будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 18 февраля, будет все также ветрено, пройдет небольшой снег, а температура не поднимется выше -1 градуса. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за первую половину февраля солнце в городе на Неве светило более 15 часов, - это уже побило все дни января 2023 года. Самым теплым днем при этом стало 14 февраля, когда показатели достигли +3,5 градусов.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram