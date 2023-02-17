Небольшой морозец и снег придут в Северную столицу 17 февраля

В пятницу, 17 февраля, в некоторых районах города петербуржцев подкараулит небольшая метель. Кроме того, на территорию региона вернулся легкий мороз.

По Северной столицы в пятницу будет перемещаться очередной атмосферный фронт, который связан с выходящим на запад Скандинавии циклоном. По прогнозу ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, из-за этого в Петербурге снова будет облачно. Горожанам стоит ожидать осадков в виде снега, а также небольшой метели.

На дорогах и тротуарах сохраняется гололедица. Столбик термометра в течение дня будет меняться от -1 до -3 градусов, при этом по области минимальное значение, которое может наблюдаться - это -6 градусов.

Помимо мороза в Петербурге 17 февраля будет ветрено, - порывы юго-восточных масс могут достичь 5-10 м/с. Атмосферное давление при этом будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В субботу, 18 февраля, будет все также ветрено, пройдет небольшой снег, а температура не поднимется выше -1 градуса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что за первую половину февраля солнце в городе на Неве светило более 15 часов, - это уже побило все дни января 2023 года. Самым теплым днем при этом стало 14 февраля, когда показатели достигли +3,5 градусов.