Первую половину февраля Петербург штормило и засыпало осадками на 60% от нормы

Первая половина февраля прежде всего запомнилась петербуржцам штормом и большим количеством солнечных часов, чем было отмечено в январе. В остальном, по словам синоптика, показатели задержались на средних значениях.

В своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что по итогам первой половины февраля солнце светило в городе на Неве 15,3 часа, в то время как в 2012 году за аналогичный период синоптики отметили 45,7 часов сияния. Самым запоминающимся явлением первой половины февраля 2023 года все же стал шторм, навестивший город 10 числа.

Также стоит отметить, что город на 21 мм засыпало осадками, которых в общей сложности получилось примерно 60% от нормы. За 15 дней средняя температура воздуха достигла -1,4 градуса, в то время как в 2016 году за такой же период показатели установились в +1 градус. Очень холодно было в 2012 году, когда средняя температура достигала -15,9 градусов.

Колесов также заметил, что самым низким значением температуры за 15 дней февраля стала отметка в -11,1 градусов. Она была замечена 12 февраля. Самым теплым днем стало 14 февраля, когда столбик термометра поднялся до+3,5 градусов тепла.

Синоптик предупредил, что, несмотря на зачастившее в гости солнце, петербуржцам расслабляться пока не стоит, так как в ближайшие дни их снова навестят минусовые температуры.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что четверг пройдет для петербуржцев с небольшими осадками в виде снега и плюсовыми температурами. Однако атмосферное давление 16 февраля будет падать и составит 763 мм рт. ст., что все равно выше нормы.