Атмосферный фронт 16 февраля снова обеспечит Петербургу плюсовые температуры

Северная столица 16 февраля остается под влиянием атмосферного фронта, приближающегося с запада. В течение нескольких дней город будет засыпать снегом, а температура воздуха изменится с плюса на минус.

Весь четверг на территории региона ожидается облачная погода. По прогнозу ведущего специалиста центра "Фобос" Михаил Леуса, 16 февраля в Петербурге пройдут небольшие осадки, которые проявятся преимущественно в виде снега. Синоптик также заметил, что в пятницу их ожидается еще больше.

Температура воздуха в течение дня составит от 0 до +2 градусов, по области показатели могут меняться от -3 до +2 градусов. Известно, что завтра небольшие морозы доберутся и до самой Северной столицы и продержатся на отметках в -1 и -3 градуса.

Ну а пока петербуржцам придется встретиться с юго-восточным ветром, достигающим 4-9 м/с, а также атмосферным давлением, которое будет падать и составит 763 мм рт. ст., что все равно выше нормы.

Ранее Санкт-Петербург. ру писал, что в Северной столице на четыре дня задержалось солнце, но снова погода снова изменится.