Солнце радовало петербуржцев на протяжении 4 дней

В Петербурге на протяжении последних четырех дней сохраняется теплая и сухая погода за счет влияния антициклона. Также все эти дни радует горожан солнце, которое стало чаще выглядывать из-за туч. Однако совсем скоро погода изменится.

Как рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале, последние четыре дня в городе можно было наблюдать солнце. Накануне, 14 февраля, оно светило целых пять часов.

Однако с четверга, 16 февраля, в городе на Неве погода сменится на похолодание, а солнечные лучи не будут пробиваться сквозь плотные облака, что затянут небо. Существенных осадков не будет. А вот в пятницу, с приходом атмосферного фронта, пойдет снег.

В выходные дни стоит ждать слабоморозную погоду со снегом и ветром, которую обеспечит влияние циклона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что синоптик Александр Шувалов рассказывл о том, что рабочая неделя будет солнечной.