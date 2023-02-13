На текущей неделе солнышко заглянет к петербуржцам в среду и четверг

В феврале на территории Северной столицы наблюдаются небольшие перепады температур, а горожан периодически продолжает радовать солнце. Уже на этой неделе небесное светило снова посетит местных жителей. Предположительно, это произойдет в среду и четверг.

Синоптик Александр Шувалов в беседе с "МК в Питере" рассказал, что первая половина текущей недели отметится больше плюсовыми температурами, а вот во второй столбик термометра упадет до 0 и -2 градусов.

При этом горожане 13 и 14 февраля еще столкнуться с порывами ветра, которые будут достигать 15 метров в секунду, однако, начиная со среды, погода успокоится, на территории региона станет тихо и спокойно.

Осадков на неделе также не ожидается, возможно, небольшой снег выпадет только ближе к выходным.