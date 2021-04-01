С 5 апреля по 11 июня закроют станцию метро «Петроградская»

В Санкт-Петербурге, с понедельника, с 5 апреля будет закрыта станция метро «Петроградская» Московско-Петроградской линии. В пресс-службе городской подземки сообщили, что такие ограничения связаны в связи с проведением капитального ремонта эскалатора. Таким образом, изменится режим работы наземного вестибюля.

Так, с 5 апреля по 11 июня вход будет закрыт в рабочие дни с 07:45 до 10:45, а с 17:00 до 19:30 будет ограничен. В выходные дни станция будет работать в штатном режиме. При острой необходимости интервалы между открытием и закрытием станции могут изменить.

Также всех пассажиров предупредили о том, чтобы они заранее выбирали маршрута для поездок.