Вход на станцию метро «Петроградская» будет ограничен до начала сентября

В пресс-службе Санкт-Петербургского метрополитена сообщили, что вестибюль станции «Петроградская» изменит свой режим работы из-за проведения капитального ремонта эскалатора.

Сообщается, что с 6 июня по 6 сентября вход на станцию будет закрыт по рабочим дням с 07:45 до 10:45, а ограничен с 17:00 до 19:30.

Также во временные рамки закрытия вестибюля станции могут быть внесены некоторые корректировки, а также ограничения на вход с учетом фактического пассажиропотока.

Кроме того, напомним, что ранее станция «Петроградская» уже закрывалась на ремонт эскалатора. В связи с этим в течение двух месяцев появились огромные очереди в вечерние часы.