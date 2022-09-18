Здание на капитальном ремонте загорелось на Старожиловской

В Выборгском районе Петербурга произошел пожар в двухэтажном здании. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу, в воскресенье, 18 сентября, в 17:00 поступило сообщение о возникновении пожара в Выборгском районе Северной столицы. Огонь вспыхнул по адресу: улица Старожиловская, 3.

В ведомстве сообщили, что в двухэтажном здании, находящемся на капитальном ремонте, на первом этаже происходило горение обстановки на площади 2 квадратных метра.

Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь в 17:16. На вызове работало 10 сотрудников экстренной службы, а также 2 единицы спецтехники.

Помощь медиков не потребовалась. Информации о пострадавших в пожаре не поступало.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петроградском районе Петербурга вспыхнул пожар на лестничной площадке. Загорелась детская коляска. Она была пустая. Сведений о пострадавших в результате произошедшего не поступало.