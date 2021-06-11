Вход станции "Петроградская" снова будет ограничен из-за ремонта эскалатора с 6 июля

Как проинфомировали в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга, ограничения на вход на станции снимут уже сегодня во второй половине дня, однако снова введут с шестого июля. На станции запланировали провести ремонтные работы ещё одного эскалатора. Подчёркивается, что без ограничений пассажиропотока работы провести не будет возможным. Они будут длиться так же несколько месяцев.