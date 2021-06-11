Как проинфомировали в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга, ограничения на вход на станции снимут уже сегодня во второй половине дня, однако снова введут с шестого июля. На станции запланировали провести ремонтные работы ещё одного эскалатора. Подчёркивается, что без ограничений пассажиропотока работы провести не будет возможным. Они будут длиться так же несколько месяцев.
Вход станции "Петроградская" снова будет ограничен из-за ремонта эскалатора с 6 июля
© Фото: pixabay.com
Только сегодня на станции метро закончился ремонт эскалатора, который был начат 5 апреля, но через месяц вход на нее снова ограничат.
Все новости рубрики
- Три заместителя начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области стали генераламиТеперь в Санкт-Петербурге на трёх генералов и одного "лейтенанта" стало больше
- В Санкт-Петербурге водители стоят в аномальных пробкахОднако час пик был на редкость мало загруженным.
- В Санкт-Петербурге власти города планируют развивать новый вид торговлиВ городе рассматривают формат фудтраков.
- Аэропорт Петербурга откроет вторую курилку на террасе "Камчатки"Об этом депутатам сообщил генеральный директор Пулково Леонид Сергеев
- Метрополитен Петербурга изменит режим работы в ночь с 21 на 22 июняИзменения произойдут в связи с проведением футбольного матча Евро-2020 между сборными Финляндии и Бельгии.
- 07 мая 2021, 10:56
- К концу года «Спутник Лайт» появится в гражданском оборотеВладимир Путин сообщил о готовности препарата к регистрации.
- 07 мая 2021, 14:50
- Немцы отдали пятое место Петербургу в списке красивейших городов Балтийского побережьяРейтинг составили в редакции немецкой информационной газеты Die Welt.
|
следующая
- В метро, вокзалах и аэропорту Петербурга были поиски взрывных устройствВ проверке участвовали 381 сотрудник полиции
- Золотой пляж в Зеленогорске обустроят к следующему летуНа территории появятся спортивная и детская площадки.
- Гражданам Петербурга разрешили отдыхать на всех газонах в центре города Об этом распорядился вице-губернатор Николай Бондаренко.
- Торговым объектам частично разрешили работать у стадиона во время Евро-2020Об этом сообщили в Смольном.
- Сервисы аренды самокатов вернулись к работе в ПетербургеДеятельность компаний будет осуществляться по установленным властями правилам.
- В Зеленогорске снесут «Дачу Кинга» и «Дачу Кирхнера»На месте объектов появится гостиница и кемпинг, а также культурно-развлекательные и спортивные объекты.
- «Единой карте петербуржца» исполнилось два годаЗа этот период количество держателей карты достигло 825 тысяч.
|
|
следующая
- 14:48
- Piter.TV требует вызвать в суд бывшего вице-губернатора Петербурга Виктора Албина в качестве соответчика
Лучшее в Петербурге
«Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея
Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.
«84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге
Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.
Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы
Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.
Как это сделанонаписать письмо
Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты
Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.
Проверено на себе
Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.