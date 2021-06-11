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Вход станции "Петроградская" снова будет ограничен из-за ремонта эскалатора с 6 июля

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© Фото: pixabay.com

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Только сегодня на станции метро закончился ремонт эскалатора, который был начат 5 апреля, но через месяц вход на нее снова ограничат.

Как проинфомировали в пресс-службе метрополитена Санкт-Петербурга, ограничения на вход на станции снимут уже сегодня во второй половине дня, однако снова введут с шестого июля. На станции запланировали провести ремонтные работы ещё одного эскалатора. Подчёркивается, что без ограничений пассажиропотока работы провести не будет возможным. Они будут длиться так же несколько месяцев.

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