В Петроградском районе произошел пожар

В Петербурге загорелось здание на улице Большая Пушкарская в доме №7. Инцидент произошел днем 18 апреля, в воскресенье. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

О пожаре в Петроградском районе сообщили в 13:35. Известно, что здание было на капитальном ремонте, а огонь распространился на площадь в 60 квадратных метров. Для тушения возгорания направили 20 пожарных и 4 машины.

На данный момент пожар ликвидирован. О пострадавших пока не сообщали.

Напомним, специалисты МЧС предупредили петербуржцев о начало опасного сезона. В лесах могут возникать пожары и перекидываться на строения. Так, 18 апреля, загорелось поле в СНТ Строитель.