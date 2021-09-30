Водоканал продал три петербургских здания за 129 млн

Об этом 29 сентября рассказал петербургский Водоканал.

Водоканал Петербурга продал три неиспользуемых здания на торгах городского Фонда имущества ха 129,7 млн рублей. Помещение на Пеньковой улице, 8/16В ушло за 75,72 млн рублей, бывшие павильоны с водозаборной скважиной в Солнечном и Комарово стоили 37,34 млн рублей и 16,62 млн рублей.

Здание на Пеньковой улице является частью ансамбля «Комплекс построек фильтроозонной станции», это объект культурного наследия регионального значения. Ранее в нем находилось оборудование Петроградской насосной станции. Начальная цена составляла 18,3 млн рублей. «При 30 участниках цена продажи превысила начальную цену в 4 раза и составила 183 тыс. рублей за квадратный метр», — отметили в Водоканале.

Вырученные деньги пойдут на реконструкцию, капитальный ремонт, а так же содержание фонтанов и общественных туалетов.





