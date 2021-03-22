На текущей неделе в Петербург придет весна

В Петербург приходит долгожданная весна. Циклон «Отто» принес в город оттепель, а теперь всю неделю петербуржцы будут наблюдать за потеплением. Постоянная весенняя погода установится уже в ближайшие дни. Об этом сообщает Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

Так, во вторник, 23 марта, в городе воздух прогреется до +4…+6 градусов, а затем всю неделю температура будет повышаться и достигнет к концу недели +9 градусов.

"Соскучились по теплу? Начинаем весну! В Санкт-Петербурге во вторник уже +4…+6°, далее до конца недели +6…+9° и преимущественно без осадков", — отметил синоптик.

В понедельник. 22 марта, ожидается переход температур. Днем температура будет держаться в районе +1 градуса.