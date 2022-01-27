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Петербуржцам прогнозируют умеренно холодную весну

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© Фото: pixabay

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Температура воздуха весной будет стандартной для данного времени года.

Специалисты прогнозируют петербуржцам умеренные температуры весной. Об этом 27 января сообщают «Невские новости» со ссылкой на главного петербургского синоптика Александра Колесова.

«Вряд ли ее можно назвать холодной. Март – еще все-таки зимний месяц, отрицательная температура воздуха, но все теплее и теплее становится. Апрель – первый с положительной температурой весенний месяц. Будут уже плюсы. Скорее всего, будет слабый плюс, небольшой относительно нормы, аномалия слабоположительная. Это будут процессы развиваться в марте. Постепенно будет таять, в апреле станет уже теплее», — поделился своим прогнозом специалист. 

По его словам, потеплеет в Северной столице уже в феврале. В последний зимний месяц температура воздуха может прогреваться до плюс трех градусов. 

«В целом в феврале будет зимняя погода с зимним фоном температуры воздуха. Единственное, что аномалия положительная, так же, как и в январе. Сейчас тоже положительная аномалия, а погода видите какая. То же самое, повторение, ничего серьезно не изменится», — подытожил метеоролог.

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