Синоптик пообещал петербуржцам холодное начало апреля

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на начало апреля. По его словам, второй месяц весны начнется с похолодания.

В течение примерно недели Петербург останется под властью циклона. В результате уже с 26 марта в городе начнется понижаться температура, а на смену солнечным дням придут дожди и даже метели.

В этот период дневная температура в городе будет сохранятся на отметке примерно ноль градусов. Одновременно усилится ветер, который сделает похолодание еще более заметным.